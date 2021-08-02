Спортивний арбітражний суд відхилив запит білоруської спортсменки Тимановської про її допуск до Олімпіади

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської спортсменки Христини Тимановської про скасування рішення Національного олімпійського комітету Білорусі про її відсторонення від участі в Олімпійських іграх у Токіо.
Про це повідомляється на сайті CAS в Токіо.
«Президент ad hoc відділення CAS відхилив термінове прохання відкласти виконання оскаржуваного рішення, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту», — йдеться у документі.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. В аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної кар’єри. За даними ЗМІ, її чоловік виїхав із Білорусі до Києва.