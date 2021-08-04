Бігунка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня. Політ до Варшави скасували з міркувань безпеки

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська в середу, 3 серпня, вилетіла з Токіо до Відня рейсом Austrian Airlines.

Про це передає Reuters.

Спочатку планувалося, що вона полетить до Варшави, але рейс змінили з міркувань безпеки. Польща раніше висловила готовність прийняти у себе спортсменку, яку Національний олімпійський комітет відсторонив від змагань.

У масці, синіх джинсах, синій блузці і темних окулярах спортсменка прибула в супроводі японської поліції в аеропорт на схід від Токіо. Однією з деталей її гардеробу був напис: «Я біжу чисто». Спортсменка не розмовляла з журналістами.