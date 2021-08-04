Бігунка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня. Політ до Варшави скасували з міркувань безпеки

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська в середу, 3 серпня, вилетіла з Токіо до Відня рейсом Austrian Airlines.
Про це передає Reuters.
Спочатку планувалося, що вона полетить до Варшави, але рейс змінили з міркувань безпеки. Польща раніше висловила готовність прийняти у себе спортсменку, яку Національний олімпійський комітет відсторонив від змагань.
У масці, синіх джинсах, синій блузці і темних окулярах спортсменка прибула в супроводі японської поліції в аеропорт на схід від Токіо. Однією з деталей її гардеробу був напис: «Я біжу чисто». Спортсменка не розмовляла з журналістами.
Крім цього, білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко в середу, 3 серпня, заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації, що сталася з бігункою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх у Токіо.
«Після всіх подій, що відбулися, в Білорусь повертатися я не планую. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити», — заявила Максимова, яка наразі перебуває з сімʼєю в Німеччині.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри.
- 2 серпня Спортивний арбітражний суд відхилив запит Тимановської про її допуск до Олімпіади, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту.