МОК почав офіційне розслідування інциденту із білоруською атлеткою Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування спроб Білорусі насильно повернути у Мінськ 24-річну легкоатлетку Христину Тимановську.

Про це повідомляє BBC.

«Нам необхідно встановити всі факти, на що може знадобитися час. А поки наша перша турбота — це спортсменка», — сказав представник МОК Марк Адамс.

Перед цим Міжнародний олімпійський комітет зажадав від Національного олімпійського комітету Білорусі звіт про інцидент, на який чекають до кінця доби вівторка, 3 серпня. Білорусь до цього пояснювала, що намагалась відправити Тимановську додому «через її емоційний стан».

Зазначимо, що 2 серпня Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі і зараз знаходиться у її посольстві в Токіо. Очікується, що вона покине Японію у середу, 4 серпня. Далі вона планує просити політичного притулку або у Німеччині, або в Австрії, тому що хоче продовжити кар’єру спортсменки.

Її чоловік Арсеній Зданевич, який одразу після інциденту виїхав у Київ, також вирушить з України до Польщі. Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко, який теж наразі живе у Польщі, розповів, що влада Білорусі вже контактувала з матір’ю Тимановської. Їй розповіли, що донька нібито була шпигуном західних країн, і попросили вмовити спортсменку повернутися до Білорусі.