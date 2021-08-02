Білоруська легкоатлетка Тимановська полетить до Польщі прямим рейсом із Токіо

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади і намагались силою повернутися до Мінська, вирушить до Польщі.
Про це повідомили Reuters у Білоруському фонді спортивної солідарності.
«Вона полетить з Токіо прямим рейсом до Варшави 4 серпня, через два дні», — сказав очільник Фонду Олександр Опейкін.
За його словами, Тимановська погодилася на пропозицію Польщі та звернулася за міжнародною допомогою. У посольстві Польщі в Токіо їй видали гуманітарну візу.
«Ми у Фонді допомогли їй купити квиток до Варшави», — зазначив Опейкін.
Джерело у Фонді розповіло Reuters, що Тимановська планує просити політичний притулок у Німеччині або Австрії, тому що вона хоче продовжити кар’єру спортсменки.
Її чоловік Арсеній Зданевич також вирушить з України до Польщі. Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко, який теж наразі живе у Польщі, розповів, що влада Білорусі вже контактували з матір’ю Тимановської. Їй розповіли, що її донька нібито була шпигуном західних країн і попросили вмовити спортсменку повернутися до Білорусі.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. В аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної кар’єри.