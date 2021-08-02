Беларусская легкоатлетка Тимановская полетит в Польшу прямым рейсом из Токио

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались силой вернуться в Минск, отправится в Польшу.

Об этом сообщили Reuters в Беларусском фонде спортивной солидарности.

«Она полетит из Токио прямым рейсом в Варшаву 4 августа, через два дня», — сказал глава Фонда Александр Опейкин.

По его словам, Тимановская согласилась на предложение Польши и обратилась за международной помощью. В посольстве Польши в Токио ей выдали гуманитарную визу.

«Мы в Фонде помогли ей купить билет в Варшаву», — отметил Опейкин.

Источник в Фонде рассказал Reuters, что Тимановская планирует просить политическое убежище в Германии или Австрии, потому что она хочет продолжить карьеру спортсменки.

Ее муж Арсений Зданевич также отправится из Украины в Польшу. Один из лидеров беларусской оппозиции Павел Латушко, который тоже сейчас живет в Польше, рассказал, что власти Беларуси уже контактировали с матерью Тимановской. Ей рассказали, что ее дочь якобы была шпионом западных стран и попросили уговорить спортсменку вернуться в Беларусь.