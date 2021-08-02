«Зараз у безпеці»: чоловік білоруської легкоатлетки Тимановської підтвердив, що виїхав до України

Чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, яку влада Білорусі зняла з Олімпіади та намагалась силою повернути до Мінська, Арсеній Зданевич підтвердив, що виїхав до України.
Про це він розповів у коментарі BBC.
Зданевич своє точне місцеперебування не називає з міркувань безпеки. Він сам теж спортсмен — майстер спорту, працював тренером із фітнесу.
«Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці», — пояснив чоловік.
Він зазначив, що наразі вони з дружиною не знають, що робити далі. До України він приїхав тому, що у нього тут є знайомі.
Водночас у самої Христини у Білорусі залишилася мама. Зданевич розповів, що родина її підтримує.
Він також заявив, що вони з дружиною готові повернутися до Білорусі, якщо їх не посадять і проти них не буде кримінальних справ.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри.