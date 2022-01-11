Reuters: в Беларуси двух лыжниц отстранили от соревнований и участия в Олимпиаде-2022, спортсменки назвали причиной их политическую позицию

В Беларуси лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от соревнований и лишили возможности отбираться на Олимпиаду из-за их поддержки беларусской оппозиции.
Об этом сообщает Reuters.
По словам спортсменок, в ноябре глава Беларусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам запретить этим лыжницам участвовать в международных соревнованиях и зборах страны. В федерации не ответили агентству на запрос о комментарии.
Также лыжницы рассказали, что Беларусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).
В организации заявили, что сейчас пытаются связаться с беларусской федерацией, чтобы получить всю информацию о лыжницах.
«Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции», — сказала Андриюк, также потерявшая свой государственный пост из-за обвинений.
Спортсменка подчеркнула, что из-за этого решения пропустит квалификационные соревнования и не сможет получить место на Олимпийских играх в Пекине.
Кроме этого, Андриюк заверила, что никогда публично не выражала своих политических взглядов, которые она назвала нейтральными. Но теперь собирается выехать в Польшу, «потому что здесь невозможно жить».
В то же время Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов отца — лыжника Сергея Долидовича, семикратного олимпийца, который тренировал свою дочь. Спортсмен участвовал в уличных протестах и выступал против Лукашенко, но после давления уволился из национального тренировочного центра.
«Я сама не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», — сказала Дарья Долидович агентству, добавив, что разделяет взгляды своего отца.
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