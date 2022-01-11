Reuters: в Беларуси двух лыжниц отстранили от соревнований и участия в Олимпиаде-2022, спортсменки назвали причиной их политическую позицию

В Беларуси лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от соревнований и лишили возможности отбираться на Олимпиаду из-за их поддержки беларусской оппозиции.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спортсменок, в ноябре глава Беларусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам запретить этим лыжницам участвовать в международных соревнованиях и зборах страны. В федерации не ответили агентству на запрос о комментарии.

Также лыжницы рассказали, что Беларусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В организации заявили, что сейчас пытаются связаться с беларусской федерацией, чтобы получить всю информацию о лыжницах.