Reuters: у Білорусі двох лижниць відсторонили від змагань та участі в Олімпіаді-2022, спортсменки назвали причиною їхню політичну позицію

У Білорусі лижниць Світлану Андріюк та Дарʼю Долідович усунули від змагань та позбавили можливості бути відібраними на Олімпіаду через їхню підтримку білоруської опозиції.

Про це повідомляє Reuters.

За словами спортсменок, у листопаді глава Білоруської федерації лижних перегонів Олександр Дорохович наказав чиновникам заборонити цим лижницям брати участь у міжнародних змаганнях та зборах країни. У федерації не відповіли агентству на запит про коментар.

Також лижниці розповіли, що Білоруська лижна спілка деактивувала їхні індивідуальні ідентифікаційні номери, які необхідні для участі у змаганнях, що проводяться Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS).

В організації заявили, що нині намагаються зв’язатися з білоруською федерацією, щоб отримати всю інформацію про лижниць.