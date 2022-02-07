У НАТО заявили, що посилять свою присутність у Східній Європі, якщо Росія залишить війська після навчань у Білорусі

У Білорусі перебуває 30 тисяч російських військових, і якщо Росія не виведе їх після завершення військових навчань, НАТО збільшить свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі.

Про це заявив глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

«Звісно, ​​це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі», — сказав він.

На думку Бауера, Росія може вдатися до вторгнення, якщо НАТО не виконає вимоги безпеки, які озвучив Кремль щодо вступу України до Альянсу.