В НАТО заявили, что усилят свое присутствие в Восточной Европе, если Россия оставит войска после учений в Беларуси

В Беларуси находится 30 тысяч российских военных, и если Россия не выведет их после завершения военных учений, НАТО увеличит свое военное присутствие в странах Балтии и Польши.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

«Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси», — сказал он.

По мнению Бауэра, Россия может прибегнуть к вторжению, если НАТО не выполнит требования безопасности, озвученные Кремлем о вступлении Украины в Альянс.