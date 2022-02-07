В НАТО заявили, что усилят свое присутствие в Восточной Европе, если Россия оставит войска после учений в Беларуси

В Беларуси находится 30 тысяч российских военных, и если Россия не выведет их после завершения военных учений, НАТО увеличит свое военное присутствие в странах Балтии и Польши.
Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.
«Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси», — сказал он.
По мнению Бауэра, Россия может прибегнуть к вторжению, если НАТО не выполнит требования безопасности, озвученные Кремлем о вступлении Украины в Альянс.
«Если вы посмотрите на наращивание вооруженных сил, у России фактически есть достаточные силы для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Есть ли у них истинные намерения, мы не знаем», — добавил он.
В то же время адмирал отметил, что во время последних развертываний на границе с Беларусью были замечены полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержания военного нападения.
«Если вы действительно думаете о вторжении, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, что [войска] все больше и больше собираются вдоль границ [России] с Украиной и Беларуси с Украиной. Это само по себе очень беспокоит», — подчеркнул глава военного комитета НАТО.
- 6 февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Кроме того, были названы вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным разведки Украины, вокруг страны стоит группировка войск России в 130 тысяч военных. РФ упорно пытается отрицать планы по вторжению.
- 5 февраля в России заявили о подготовке к военным учениям в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Учения запланированы на 11 февраля.
- 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. В них участвует несколько десятков тысяч военнослужащих, а также сотни единиц вооружения. На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использовать для вторжения. Второй этап продлится до 20 февраля.