Президент Казахстану Токаєв підписав закон про позбавлення Назарбаєва низки повноважень

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про позбавлення першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень.
Про це пише пресслужба казахстанського президента.
Відповідні поправки були затверджені парламентом до конституційного закону «Про першого президента Республіки Казахстан — Єлбаси».
Згідно з поправками, Назарбаєв більше не має права на довічне головування у Раді безпеки країни та Асамблеї народів Казахстану. Крім того, з закону виключили необхідність погоджувати з Назарбаєвим основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики.
Сам Назарбаєв ще в квітні 2021 року залишив посаду голови Асамблеї народів Казахстану. На початку січня 2022 року під час протестів він також пішов з посади голови Ради безпеки, а в кінці січня замість Назарбаєва керівну партію Nur Otan теж очолив Токаєв.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.
- Напередодні джерела газети The Guardian повідомляли, що Нурсултан Назарбаєв не виїхав із країни. Увесь цей час він нібито веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим, щоб зберегти владу й активи.
- 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів виступив зі зверненням і заявив, що на пенсії і не виїжджав із країни.