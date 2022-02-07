Президент Казахстану Токаєв підписав закон про позбавлення Назарбаєва низки повноважень

Згідно з поправками, Назарбаєв більше не має права на довічне головування у Раді безпеки країни та Асамблеї народів Казахстану. Крім того, з закону виключили необхідність погоджувати з Назарбаєвим основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики.

Сам Назарбаєв ще в квітні 2021 року залишив посаду голови Асамблеї народів Казахстану. На початку січня 2022 року під час протестів він також пішов з посади голови Ради безпеки, а в кінці січня замість Назарбаєва керівну партію Nur Otan теж очолив Токаєв.