Під час протестів у Казахстані загинули 225 людей, з них 19 — силовики

За даними Генеральної прокуратури Казахстану, під час протестів у країні загинули 225 осіб, з них 19 — силовики.
Про це заявив начальник служби кримінального переслідування Генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, передає Tengrinews.kz.
Водночас у МОЗ уточнили, що 175 поранених померли в лікарнях, ще 67 людей перебувають у реанімації. Загалом за медичною допомогою звернулися 4 578 людей, з них 3 393 — працівники силових структур.
Наразі в ізолятори помістили 672 людей, з яких 446 казахів уже взяли під варту. Водночас 100 людей відпустили.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем».