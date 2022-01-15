Во время протестов в Казахстане погибли 225 человек, из них 19 — силовики

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в ходе протестов в стране погибли 225 человек, из них 19 — силовики.

Об этом заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, передает Tengrinews.kz.

В то же время в Минздраве уточнили, что 175 раненых умерли в больницах, еще 67 человек находятся в реанимации. Всего за медицинской помощью обратились 4 578 человек, из них 3 393 — это сотрудники силовых структур.

В изоляторы помещены 672 человека, из которых 446 казахов уже взяты под стражу. При этом 100 человек отпустили.