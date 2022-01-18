Перший президент Казахстану Назарбаєв уперше з початку протестів виступив зі зверненням: заявив, що на пенсії та не їхав з країни

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який жодного разу не зʼявлявся на публіці з початку протестів у країні, уперше виступив із відеозверненням.

Він заявив, що пішов на пенсію та перебуває «на заслуженому відпочинку» у столиці країни Нур-Султані, яку, до речі, назвали на його честь: «Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером».

Чутки про конфлікт у казахстанській еліті та розподіл влади він назвав «абсолютно безпідставними».