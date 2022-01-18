Первый президент Казахстана Назарбаев впервые с начала протестов выступил с обращением: заявил, что на пенсии и не уезжал из страны

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ни разу не появлялся на публике с начала протестов в стране, впервые выступил с видеообращением.
Он заявил, что ушел на пенсию и находится «на заслуженном отдыхе» в столице страны Нур-Султане, которую, кстати, назвали в его честь: «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».
Слухи о конфликте в казахстанской элите и разделе власти он назвал «совершенно безосновательными».
Назарбаев отметил, что Токаев имеет всю полноту власти, призвал казахов поддержать его реформы, а также анонсировал, что Токаева выберут главой правящей партии Nur Otan.
Что касается протестов, всколыхнувших Казахстан в начале января, их целью Назарбаев назвал «разрушение целостности страны».
- Накануне источники газеты The Guardian сообщали, что Нурсултан Назарбаев не уехал из страны. Все это время он якобы ведет ожесточенные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.