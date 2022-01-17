The Guardian: Назарбаев находится в Казахстане и ведет «ожесточенные переговоры» с президентом для сохранения власти и активов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не уехал из страны и продолжает находиться там. Все это время он ведет ожесточенные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.

Об этом сообщили источники издания The Guardian.

С самого начала протестов в стране Назарбаев ни разу не комментировал их и не появлялся на публике. Поэтому в Казахстане ходили слухи о том, что он покинул страну или вообще умер. Однако источники утверждают, что Назарбаев находится в Казахстане.

«Моя лучшая информация на сегодняшний день: Назарбаев жив, а с Токаевым ведутся ожесточенные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты», — отметил источник.