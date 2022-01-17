The Guardian: Назарбаєв перебуває в Казахстані та веде «запеклі перемовини» з президентом для збереження влади та активів

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не виїхав з країни і продовжує там перебувати. Увесь цей час він веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим для збереження влади і активів.

Про це повідомили джерела видання The Guardian.

Від самого початку протестів у країні Назарбаєв жодного разу не коментував їх і не з’являвся на публіці. Через це у Казахстані ширилися чутки про те, що він покинув країну або взагалі помер. Однак джерела запевняють, що Назарбаєв перебуває у Казахстані.

«Моя найкраща інформація на сьогодні: Назарбаєв живий, а з Токаєвим ведуться запеклі переговори про перерозподіл активів, видобування та ренти», — зазначило джерело.