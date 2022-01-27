Парламент Казахстану позбавив Назарбаєва більшості повноважень

Парламент Казахстану проголосував за позбавлення першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень. Зокрема депутати скасували поправки, які давали право Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.

Про це пише Orda.

Крім цього, депутати внесли ще одну поправку до закону. Вони пропонують скасувати норму, згідно з якою з першим президентом потрібно було узгоджувати державну політику.

Також найближчим часом відбудеться з’їзд керівної в Казахстані партії Nur Otan. Його проведуть 28 січня. Очікується, що на цьому з’їзді Назарбаєва позбавлять посади очільника політсили, а його місце займе президент Касим-Жомарт Токаєв.