Парламент Казахстану позбавив Назарбаєва більшості повноважень

Парламент Казахстану проголосував за позбавлення першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень. Зокрема депутати скасували поправки, які давали право Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.
Про це пише Orda.
Крім цього, депутати внесли ще одну поправку до закону. Вони пропонують скасувати норму, згідно з якою з першим президентом потрібно було узгоджувати державну політику.
Також найближчим часом відбудеться з’їзд керівної в Казахстані партії Nur Otan. Його проведуть 28 січня. Очікується, що на цьому з’їзді Назарбаєва позбавлять посади очільника політсили, а його місце займе президент Касим-Жомарт Токаєв.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.
- Напередодні джерела газети The Guardian повідомляли, що Нурсултан Назарбаєв не виїхав з країни. Увесь цей час він нібито веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим для збереження влади й активів.