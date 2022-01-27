Парламент Казахстана лишил Назарбаева большинства полномочий

Парламент Казахстана проголосовал за лишение первого президента Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. В частности, депутаты отменили поправки, которые давали право Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана.
Об этом пишет Orda.
Кроме того, депутаты внесли еще одну поправку в закон. Они предлагают отменить норму, согласно которой с первым президентом нужно было согласовывать государственную политику.
Также в ближайшее время состоится съезд руководящей в Казахстане партии Nur Otan. Его проведут 28 января. Ожидается, что на этом съезде Назарбаева лишат должности главы политсилы, а его место займет президент Касым-Жомарт Токаев.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.
- Перед этим источники газеты The Guardian сообщали, что Нурсултан Назарбаев не уехал из страны. Все это время он якобы ведет упорные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.