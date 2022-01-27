Парламент Казахстана лишил Назарбаева большинства полномочий

Парламент Казахстана проголосовал за лишение первого президента Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. В частности, депутаты отменили поправки, которые давали право Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана.

Об этом пишет Orda.

Кроме того, депутаты внесли еще одну поправку в закон. Они предлагают отменить норму, согласно которой с первым президентом нужно было согласовывать государственную политику.

Также в ближайшее время состоится съезд руководящей в Казахстане партии Nur Otan. Его проведут 28 января. Ожидается, что на этом съезде Назарбаева лишат должности главы политсилы, а его место займет президент Касым-Жомарт Токаев.