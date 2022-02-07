Президент Казахстана Токаев подписал закон о лишении Назарбаева ряда полномочий

Согласно поправкам, Назарбаев больше не имеет права на пожизненное председательство в Совбезе страны и Ассамблее народов Казахстана. Кроме того, из закона исключили необходимость согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики.

Сам Назарбаев еще в апреле 2021 года покинул пост главы Ассамблеи народов Казахстана. В начале января 2022 года во время протестов он также ушел с поста главы Совета безопасности, а в конце января вместо Назарбаева руководящую партию Nur Otan тоже возглавил Токаев.