Президент Казахстана Токаев подписал закон о лишении Назарбаева ряда полномочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о лишении первого президента Нурсултана Назарбаева ряда полномочий.
Об этом пишет пресс-служба казахстанского президента.
Соответствующие поправки были утверждены парламентом в конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы».
Согласно поправкам, Назарбаев больше не имеет права на пожизненное председательство в Совбезе страны и Ассамблее народов Казахстана. Кроме того, из закона исключили необходимость согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики.
Сам Назарбаев еще в апреле 2021 года покинул пост главы Ассамблеи народов Казахстана. В начале января 2022 года во время протестов он также ушел с поста главы Совета безопасности, а в конце января вместо Назарбаева руководящую партию Nur Otan тоже возглавил Токаев.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.
- Ранее источники газеты The Guardian сообщали, что Нурсултан Назарбаев не уехал из страны. Все это время он якобы ведет упорные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, чтобы сохранить власть и активы.
- 18 января Назарбаев впервые с начала протестов выступил с обращением и заявил, что на пенсии и не уезжал из страны.