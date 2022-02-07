Португалія спростила умови вʼїзду в країну. ПЛР-тести більше не потрібні

Віднині Португалія не вимагатиме від іноземних туристів наявності негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну. Мандрівникам достатньо пройти вакцинацію та мати COVID-сертифікат, який це підтверджує.

Про це повідомляє офіційний сайт для туристів Visit Portugal.

Відповідне рішення португальський уряд ухвалив на засіданні 3 лютого. Тепер мандрівникам потрібно за 96 годин до прибуття тільки заповнити онлайн-форму і все.

Раніше країна вимагала пред’явити на кордоні негативний ПЛР-тест або антиген-тест.

Наразі у Португалії майже 90% населення повністю вакцинувалися проти коронавірусу.