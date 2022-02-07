Португалія спростила умови вʼїзду в країну. ПЛР-тести більше не потрібні

Віднині Португалія не вимагатиме від іноземних туристів наявності негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну. Мандрівникам достатньо пройти вакцинацію та мати COVID-сертифікат, який це підтверджує.
Про це повідомляє офіційний сайт для туристів Visit Portugal.
Відповідне рішення португальський уряд ухвалив на засіданні 3 лютого. Тепер мандрівникам потрібно за 96 годин до прибуття тільки заповнити онлайн-форму і все.
Раніше країна вимагала пред’явити на кордоні негативний ПЛР-тест або антиген-тест.
Наразі у Португалії майже 90% населення повністю вакцинувалися проти коронавірусу.
- Від початку лютого усе більше країн послаблюють карантинні обмеження або зовсім скасовують їх. Першими з країн ЄС обмеження зняли Данія, Норвегія, Швеція та Ізраїль. Франція також частково послабила вимоги, а в Англії скасували практично усі обмежувальні заходи. Уряди країн упевнені, що сенсу в обмеженнях стає все менше, оскільки хвороба набула сезонного характеру, а медики уже знають як з нею боротися. Крім того, вони покладаються на високий рівень вакцинації населення, хоча ВООЗ називає такі рішення передчасними.