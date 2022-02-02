Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна негайно скасовує більшу частину карантинних обмежень, оскільки сплеск захворюваності навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоровʼя.

Про це повідомляє The Guardian.

Ресторанам знову дозволять продавати алкоголь після 23:00, робота з дому більше не буде обовʼязковою, а нинішнє обмеження — 10 відвідувачів у одному приватному будинку — скасують.

Термін самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19 скоротили до чотирьох днів. Усі зміни набули чинності у ніч з вівторка на середу, 2 лютого.

Решту обмежень скасують вже 17 лютого, якщо ситуація з вірусом розвиватиметься передбачувано.

Премʼєр додав, що обмеження можуть бути запроваджені в майбутньому, і наголосив, що рекомендує дотримуватися соціальної дистанції.

Крім того, з 26 січня норвезький уряд скасував свої правила карантину для туристів. Мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов’язані проходити карантин, незалежно від їхнього статусу вакцинації або наявності у них дійсного сертифіката COVID-19.