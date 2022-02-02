Норвегия отменила большинство карантинных ограничений

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна немедленно отменяет большинство карантинных ограничений, так как всплеск заболеваемости вряд ли поставит под угрозу службу здравоохранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Ресторанам снова разрешат продавать алкоголь после 23:00, работа из дома больше не будет обязательной, а нынешнее ограничение — 10 посетителей в одном частном доме — будет отменено.

Срок самоизоляции после положительного теста на COVID-19 также сократили до четырех дней. Все изменения вступили в силу в ночь со вторника на среду, 2 февраля.

Остальные ограничения будут отменены уже 17 февраля, если ситуация с вирусом будет развиваться так как предсказывают.

Премьер добавил, что ограничения могут быть введены в будущем, и подчеркнул, что рекомендует соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, с 26 января норвежское правительство отменило свои правила карантина для туристов. Путешественники, прибывающие в Норвегию, больше не будут обязаны проходить карантин независимо от их статуса вакцинации или наличия у них действительного сертификата COVID-19.