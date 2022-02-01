Дания первой в ЕС отменила все карантинные ограничения. Вакцинированным туристам въезд упрощен

Дания с 1 февраля первой в Евросоюзе отменила все карантинные ограничения, несмотря на распространение штамма «Омикрон». Страна решила полагаться на высокий уровень вакцинации.

Как пишет France 24, для Дании это еще одна попытка вернутся к нормальной «доковидной» жизни. Предыдущий раз ограничения отменяли в сентябре 2021 года, но вернули их уже в ноябре.

Более 60% датчан вакцинированы третьей дозой и учитывая число переболевших, власти считают, что около 80% населения страны защищены от тяжелого течения коронавируса. Именно по этому карантин сняли, хотя в среднем в сутки в Дании регистрируют 40 тысяч новых больных.

С 1 февраля в стране открывают ночные клубы, бары и рестораны. Ограничения на количество людей в помещениях отменяются.