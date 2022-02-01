Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження. Вакцинованим туристам вʼїзд спростили

Данія з 1 лютого першою у Євросоюзі скасувала всі карантинні обмеження, попри поширення штаму «Омікрон». Країна вирішила покладатись на високий рівень вакцинації.

Як пише France 24, для Данії це ще одна спроба повернутись до нормального «доковідного» життя. Попереднього разу обмеження скасовували у вересні 2021 року, але повернули їх уже у листопаді.

Понад 60% датчан вакциновані третьою дозою і враховуючи кількість перехворілих, влада вважає, що близько 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу. Саме тому карантин зняли, хоча в середньому на добу в Данії реєструють 40 тисяч нових хворих.

З 1 лютого в країні відкривають нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях скасовуються.