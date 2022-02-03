Швеція теж вирішила скасувати ковідні обмеження

Уряд Швеції анонсував зняття більшості ковідних обмежень із середи, 9 лютого. Про це на брифінгу 3 лютого оголосила премʼєр-міністр Магдалена Андерссон, цитує The Local.

З 9 лютого всі ті, хто працює вдома, повинні підготуватися до повернення на роботу.

«Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється», — сказала Андерссон.

Уряд пояснив, що рішення про відкриття грунтується на низці факторів. Частково тому, що «Омікрон» є більш мʼяким штамом вірусу, а частково тому, що відсоток населення Швеції, яке повністю вакциновано або зробило бустер, продовжує зростати.

З 9 лютого у Швеції знімають наступні обмеження:

необхідність надавати ковід-паспорт для закритих заходів із понад 50 відвідувачами;

виставки та ринки у приміщенні повинні вимагати паспорти вакцинації, якщо на них присутні понад 50 гостей, а кількість гостей обмежена до 500, з розрахунку 10 квадратних метрів площі приміщення на особу;

ресторани мають закриватися о 23:00, а подача алкогольних напоїв припиняється о 22:30;

групи в ресторанах можуть складатися не більше ніж з восьми людей із мінімальною відстанню між групами в один метр;

максимум 20 людей на закритих вечірках на орендованих майданчиках;

магазини повинні мати максимально допустиму кількість гостей, з розрахунку 10 квадратних метрів площі на людину; це також стосується тренажерних залів, музеїв, художніх галерей, тематичних парків і басейнів.

Також діятимуть спеціальні рекомендації для тих, хто ще не вакцинувався, а також рекомендації залишатися вдома, якщо захворіли або є підозра на ковід. Уряд має ще представити ці пропозиції, а парламент — ухвалити остаточне рішення про те, схвалювати їх чи ні.

Німеччина теж вирішила дозволити більшій кількості людей бути присутніми на масових заходах просто неба — одночасно до 10 тисяч глядачів, у закритих приміщеннях можуть збиратися 4 тисячі людей.