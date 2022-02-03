Швеция также решила отменить ковидные ограничения

Правительство Швеции анонсировало снятие большинства ковидных ограничений со среды, 9 февраля. Об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер-министр Магдалена Андерссон, цитирует The Local.

С 9 февраля все работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу.

«Пандемия не окончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется», – сказала Андерссон.

Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти потому, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.

С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:

Необходимость предоставлять ковид-паспорт для закрытых меропиятий с более чем 50 посетителями;

Выставки и рынки в помещении должны требовать паспрота вакцинации, если на них присутствует более 50 гостей, а количество гостей ограничено до 500, из которых 10 квадратных метров на человека;

Рестораны должны закрываться в 23:00, а подача алкогольных напитков прекращается в 22:30;

Группы в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;

Максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;

Магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площади 10 квадратных метров на человека – это касается тренажерных залов, музеев, художественных галерей, тематических парков и бассейнов.

В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковод. После того, как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.

Кроме этого, Германия решила разрешить большему количеству людей присутствовать на массовых мероприятиях под открытым небом: одновременно до 10 тысяч зрителей. В закрытых помещениях разрешено присутствие 4 тысяч человек.