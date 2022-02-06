В Ізраїлі скасували більшість карантинних обмежень

Уряд Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на коронавірус підтримав скасування більшості карантинних обмежень.
Про це повідомляє Times of Israel.
З понеділка, 7 лютого, в країні скасують майже всі карантинні обмеженні, зокрема вимогу показувати «зелені паспорти» у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях.
Уряд також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах та закладах громадського харчування. Також відтепер не діятиме вимога дотримання дистанції між столиками.
Наразі документ про повну вакцинацію потрібен буде тільки при вході в закриті приміщення, де існує високий ризик зараження — клуби, лекційні зали та інше.
- Від початку лютого усе більше країн послаблюють карантинні обмеження або зовсім скасовують їх. Першими з країн ЄС обмеження зняли Данія, Норвегія та Швеція. Франція також частково послабила вимоги, а от в Англії скасували практично усі обмежувальні заходи. Уряди країн упевнені, що сенсу в обмеженнях стає все менше, оскільки хвороба набула сезонного характеру, а медики уже знають як з нею боротися. Крім того, вони покладаються на високий рівень вакцинації населення, хоча ВООЗ називає такі рішення передчасними.