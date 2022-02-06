В Израиле отменили большинство карантинных ограничений

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом поддержало отмену большинства карантинных ограничений.

Об этом сообщает Times of Israel.

С понедельника, 7 февраля, в стране отменят почти все карантинные ограничения, в частности, требование показывать «зеленые паспорта» в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.

Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах и заведениях общественного питания. Также теперь не будет действовать требование соблюдать дистанцию между столиками.

Документ о полной вакцинации нужен будет только при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения — клубы, лекционные залы и прочее.