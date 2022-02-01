«Не полагайтесь на вакцины». ВОЗ призывает страны мира не отказываться от карантинных ограничений

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что странам не следует заранее отказываться от карантина, оставляя всю надежду на вакцины.

«Больше передачи COVID-19 означает больше смертей. Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемой изоляции. Но мы призываем все страны защитить свое население, используя все имеющиеся в арсенале средства, а не только вакцины», — сказал глава ВОЗ, комментируя отмену карантинных ограничений в ряде стран.

По его словам, «странам пока рано объявлять о победе».

«Этот вирус небезопасен и он продолжает развиваться на наших глазах. В настоящее время ВОЗ отслеживает четыре линии штамма «Омикрон», — сказал он.