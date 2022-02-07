Португалия упростила условия въезда в страну. ПЦР-тесты больше не нужны

Отныне Португалия не требует от иностранных туристов наличия негативного ПЦР-теста для въезда в страну. Путешественникам достаточно пройти вакцинацию и иметь COVID-сертификат, подтверждающий это.
Об этом сообщает официальный сайт туристов Visit Portugal.
Соответствующее решение португальское правительство приняло на заседании 3 февраля. Теперь путешественникам нужно за 96 часов до прибытия только заполнить онлайн-форму и все.
Ранее страна потребовала предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест.
В Португалии почти 90% населения полностью вакцинировались против коронавируса.
- С начала февраля все больше стран ослабляют карантинные ограничения или совсем отменяют их. Первыми из стран ЕС ограничения сняли Дания, Норвегия, Швеция и Израиль. Франция также частично ослабила требования, а в Англии отменили практически все ограничительные меры. Правительства стран уверены, что смысла в ограничениях становится все меньше, поскольку болезнь приобрела сезонный характер, а медики уже знают как с ней бороться. Кроме того, они полагаются на высокий уровень вакцинации населения, хотя ВОЗ называет такие решения преждевременными.