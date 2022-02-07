Португалия упростила условия въезда в страну. ПЦР-тесты больше не нужны

Отныне Португалия не требует от иностранных туристов наличия негативного ПЦР-теста для въезда в страну. Путешественникам достаточно пройти вакцинацию и иметь COVID-сертификат, подтверждающий это.

Об этом сообщает официальный сайт туристов Visit Portugal.

Соответствующее решение португальское правительство приняло на заседании 3 февраля. Теперь путешественникам нужно за 96 часов до прибытия только заполнить онлайн-форму и все.

Ранее страна потребовала предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест.

В Португалии почти 90% населения полностью вакцинировались против коронавируса.