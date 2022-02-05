До України прибув восьмий літак із військовою допомогою від США

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

Україна 5 лютого отримала від США восьму партію військової допомоги.

«До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових складає 86 тонн», — написав він.

За словами Резнікова, з 22 січня США відправили до України понад 650 тонн оборонних боєприпасів.