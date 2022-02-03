У Раді зареєстрували постанову про звільнення Монастирського. Автори проєкту — Разумков і нардепи «Європейської солідарності»

Дванадцять народних депутатів від «Європейської солідарності» та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.