У Раді зареєстрували постанову про звільнення Монастирського. Автори проєкту — Разумков і нардепи «Європейської солідарності»

Дванадцять народних депутатів від «Європейської солідарності» та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Як зазначено в пояснювальній записці, підставою для звільнення Монастирського нардепи вважають його «незадовільну діяльність», «неналежне виконання своїх обов’язків», «зловживання владою і службовим становищем».
Зокрема, ініціатори постанови загадали скандал із ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ображав поліцейських та обурювався, що вони не знають його в обличчя.
Окрім цього, ініціатори подання заявили, що досі немає належної оцінки побиття активістів та ветеранів АТО біля Печерського суду, затримання активістів SaveФОП.
Останньою надзвичайною подію автори документа називають оприлюднення відео поліцейських з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, «із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський».
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю автомобіля Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Унаслідок аварії ніхто не загинув.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції відео з нагрудних камер правоохоронців.