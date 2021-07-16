Рада призначила Монастирського очільником МВС

Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського — депутата «Слуги народу» і голову правоохоронного комітету Ради.

«За» проголосували 271 депутат. 340 голосами Монастирського позбавили депутатських повноважень.

Монастирський замінив на посаді Арсена Авакова, якого Рада відправила у відставку 15 липня.

Перед своїм призначенням Монастирський виступаючи з трибуни Ради заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» і розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що буде стежити за дотриманням прав людини, а на порушення жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрямок з безпеки на дорогах.

«Безпека дорожнього руху буде моїм особистим пріоритетом», — сказав Монастирський.

Крім цього, він пообіцяв прискорити цифровизацию всіх структур МВС.

У своїй промові він не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.

Теми Шеремета торкнулася депутат від «Євосолідарності» Ірина Геращенко. На її запитання Монастирський відповів, що оцінка правомірності утримання під вартою підозрюваних буде дана після завершення судового процесу.