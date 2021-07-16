Рада призначила Монастирського очільником МВС

Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського — депутата «Слуги народу» і голову правоохоронного комітету Ради.
«За» проголосували 271 депутат. 340 голосами Монастирського позбавили депутатських повноважень.
Монастирський замінив на посаді Арсена Авакова, якого Рада відправила у відставку 15 липня.
Перед своїм призначенням Монастирський виступаючи з трибуни Ради заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» і розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що буде стежити за дотриманням прав людини, а на порушення жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрямок з безпеки на дорогах.
«Безпека дорожнього руху буде моїм особистим пріоритетом», — сказав Монастирський.
Крім цього, він пообіцяв прискорити цифровизацию всіх структур МВС.
У своїй промові він не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.
Теми Шеремета торкнулася депутат від «Євосолідарності» Ірина Геращенко. На її запитання Монастирський відповів, що оцінка правомірності утримання під вартою підозрюваних буде дана після завершення судового процесу.
Низка ЗМІ писали, що новий очільник МВС близький до Авакова і цей звʼязок зайвий раз підтверджує те, що в Офісі президента обрали мирний шлях транзиту влади. Сам Монастирський звʼязок заперечує. Він говорив, що до обрання в Раду бачився з Аваковим лише кілька разів.
Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Аваков подав у відставку без претензій.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16-го.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.