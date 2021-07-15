Рада відправила Авакова у відставку

Верховна Рада підтримала звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

На пленарному засіданні парламенту 15 липня за це рішення проголосував 291 нардеп. Зокрема, 229 голосів дали представники фракції «Слуга народу», 18 — депутатська група «Довіра», 16 — «Європейська солідарність», 15 — «Голос», 7 — партія «За майбутнє», також рішення підтримали 6 позафракційних депутатів. «Опозиційна платформа — За життя» не голосувала за відставку глави МВС, у «Батьківщині» більшість утрималася від голосування, три нардепи виступили проти.