Рада відправила Авакова у відставку

Верховна Рада підтримала звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
На пленарному засіданні парламенту 15 липня за це рішення проголосував 291 нардеп. Зокрема, 229 голосів дали представники фракції «Слуга народу», 18 — депутатська група «Довіра», 16 — «Європейська солідарність», 15 — «Голос», 7 — партія «За майбутнє», також рішення підтримали 6 позафракційних депутатів. «Опозиційна платформа — За життя» не голосувала за відставку глави МВС, у «Батьківщині» більшість утрималася від голосування, три нардепи виступили проти.
Арсен Аваков пробув на посаді міністра внутрішніх справ із 2014 року — понад 7 років.
Під час президенства Віктора Ющенка Аваков від лютого 2005-го до лютого 2010 року очолював Харківську обласну державну адміністрацію.
- 13 липня Аваков подав до Ради заяву про відставку. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності перед засіданням парламенту рекомендував нардепам самостійно визначитися щодо звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
- Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за призначення Монастирського 16 липня.