Профільний комітет Ради рекомендував нардепам самостійно визначитися з відставкою Авакова. Сам міністр на засідання не прийшов

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам самостійно визначитися щодо звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ .

Самого Авакова запросили на засідання комітету щодо розгляду його відставки, але він не зʼявився. Причина — невідома.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат від партії «Голос» Олександра Устінова, вона та нардеп Олег Колєв («Слуга народу») проголосували проти такого рішення.

Також Устінова розповіла, що разом із Олександром Куницьким («Слуга народу») подали пропозицію рекомендувати парламенту звільнити Авакова, але її не підтримали.