«Голос» підтримає відставку Авакова, «Батьківщина» не голосуватиме, а «ЄС» — ще думає

Партія «Голос» повідомила, що буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, «Європейська солідарність» прийме рішення 14 липня, а «Батьківщина» — не буде голосувати.

В «Голосі» заявили, що першими в парламенті вимагали відставки Авакова через провалену реформи МВС і Національної поліції, але зараз вважають, що відставка «не вирішить проблеми з нереформованою системою». Головне питання для партії — хто займе місце Авакова.

Політсила закликає владу обговорити кандидатуру нового голови МВС з парламентом перед її винесенням.