«Голос» поддержит отставку Авакова, «Батьківщина» не будет голосовать, а «ЕС» — еще думает

Партия «Голос» сообщила, что будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, «Европейская солидарность» примет решение 14 июля, а «Батьківщина» — не будет голосовать.

В Голосе заявили, что первыми в парламенте требовали отставки Авакова из-за проваленной реформы МВД и Национальной полиции, но сейчас полагают, что отставка «не решит проблемы с нереформированной системой». Главный вопрос для партии — кто займет место Авакова.

Политсила призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.