На пост главы МВД претендуют нардепы Монастырский и Бакумов

На пост министра внутренних дел претендуют нардепы фракции «Слуга народа» Денис Монастырский и Александр Бакумов. Об этом «Бабелю» сообщил источник в руководстве фракции, а впоследствии подтвердил нардеп фракции Александр Качура.

Монастырский — глава правоохранительного комитета Верховной Рады. А Бакумов — руководитель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности.

13 июля фракция «Слуга народа» проводит заседание, на котором присутствует президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Нардеп Александр Качура впоследствии сообщил, что президент предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского — фракция поддержала аплодисментами. Голосование в Раде за назначение состоится в пятницу, 16 июля.