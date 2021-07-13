На посаду глави МВС претендують нардепи Монастирський і Бакумов

На пост міністра внутрішніх справ претендують нардепи фракції «Слуга народу» Денис Монастирський і Олександр Бакумов. Про це «Бабелю» повідомило джерело у керівництві фракції, а згодом підтвердив нардеп фракції Олександр Качура.

Монастирський — глава правоохоронного комітету Верховної Ради. А Бакумов — керівник підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

13 липня фракція «Слуга народу» проводить засідання, на якому присутній президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Нардеп Олександр Качура згодом повідомив, що президент запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського — фракція підтримала аплодисментами. Голосування у Раді за призначення відбудеться у пʼятницю, 16 липня.