Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с отставкой Авакова. Сам министр на заседание не пришел

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с увольнением Арсена Авакова с должности министра внутренних дел .

Самого Авакова пригласили на заседание комитета по рассмотрению его отставки, но он не явился. Причина — неизвестна.

Как сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова, она и нардеп Олег Колев («Слуга народа») проголосовали против такого решения.

Также Устинова рассказала, что вместе с Александром Куницким («Слуга народа») подали предложение рекомендовать парламенту уволить Авакова, но его не поддержали.