Рада отправила Авакова в отставку

На пленарном заседании парламента 15 июля за это решение проголосовал 291 депутат. В частности, 229 голосов дали представители фракции «Слуга народа», 18 — депутатская группа «Довіра», 16 — «Европейская солидарность», 15 — «Голос», 7 — партия «За майбутнє», также решение поддержали 6 внефракционных депутатов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» не голосовала за отставку главы МВД, в партии «Батьківщина» большинство воздержалось от голосования, три нардепа выступили против.

Верховная Рада поддержала увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел .

Арсен Аваков пробыл на посту министра внутренних дел с 2014 года — более 7 лет.

Во время президентства Виктора Ющенко Аваков с февраля 2005-го по февраль 2010 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.