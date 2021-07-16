Рада назначила Монастырского главой МВД

Верховная Рада назначила новым министром внутренних Дениса Монастырского — депутата «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Рады.

«За» проголосовали 271 депутат. 340 голосами Монастирського лишили депутатских полномочий.

Монастырский заменил на посту Арсена Авакова, которого Рада отправила в отставку 15 июля.

Перед своим назначением Монастырский выступая с трибуны Рады заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах.

«Безопасность дорожного движения будет моим личным приоритетом», — сказал Монастырский

Кроме этого, он пообещал ускорить цифровизацию всех структур МВД.

В своей речи он не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.

Тему Шеремета затронула депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко. На ее вопрос Монастырский ответил, что оценка правомерности содержания под стражей подозреваемых будет дана после завершения судебного процесса.