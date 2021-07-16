Рада назначила Монастырского главой МВД

Верховная Рада назначила новым министром внутренних Дениса Монастырского — депутата «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Рады.
«За» проголосовали 271 депутат. 340 голосами Монастирського лишили депутатских полномочий.
Монастырский заменил на посту Арсена Авакова, которого Рада отправила в отставку 15 июля.
Перед своим назначением Монастырский выступая с трибуны Рады заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения жестко реагировать. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах.
«Безопасность дорожного движения будет моим личным приоритетом», — сказал Монастырский
Кроме этого, он пообещал ускорить цифровизацию всех структур МВД.
В своей речи он не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.
Тему Шеремета затронула депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко. На ее вопрос Монастырский ответил, что оценка правомерности содержания под стражей подозреваемых будет дана после завершения судебного процесса.
Ряд СМИ писали, что новый глава МВД близок к Авакову и эта связь лишний раз подтверждает то, что в Офисе президента выбрали мирный путь транзита власти. Сам Монастырский связь отрицает. Он говорил, что до избрания в Раду виделся с Аваковым всего несколько раз.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Аваков подал в отставку без претензий.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.