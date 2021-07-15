Премьер Шмыгаль внес в Раду кандидатуру «слуги» Монастырского на пост главы МВД

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение нового министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.

Об этом в своем Facebook написал нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Как и ожидалось, кандидатом на эту должность стал нардеп от «Слуги народа», глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский. В представлении Шмыгаля указано, что эту кандидатуру он вносит по предложению фракции «Слуга народа».