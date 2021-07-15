Премʼєр Шмигаль вніс до Ради кандидатуру «слуги» Монастирського на посаду очільника МВС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення нового міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Як і очікувалося, кандидатом на цю посаду став нардеп від «Слуги народу», очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський. У поданні Шмигаля вказано, що цю кандидатуру він вносить за пропозицією фракції «Слуга народу».