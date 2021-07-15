Премʼєр Шмигаль вніс до Ради кандидатуру «слуги» Монастирського на посаду очільника МВС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення нового міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.
Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.
Як і очікувалося, кандидатом на цю посаду став нардеп від «Слуги народу», очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський. У поданні Шмигаля вказано, що цю кандидатуру він вносить за пропозицією фракції «Слуга народу».
- 13 липня Аваков подав до Ради заяву про відставку. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності перед засіданням парламенту рекомендував нардепам самостійно визначитися щодо звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. 15 липня нардепи підтримали його відставку – 291 депутат проголосував «за».
- Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за призначення Монастирського 16 липня.