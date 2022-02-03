«Криза, яка може назавжди змінити Європу». Журнал Time помістив на обкладинку українського військового на Донбасі

Журнал Time помістив українського військового на Донбасі на обкладинку свого нового випуску, що присвячений ситуації навколо України.
Про це повідомляється на сторінці Time у Twitter.
На обкладинці зображений український військовий у зимовому камуфляжі у бліндажі. Також там присутній напис: «Криза, яка може змінити Європу назавжди».
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- Із січня цього року CIT фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації. За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.