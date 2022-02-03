«Кризис, который может навсегда изменить Европу». Журнал Time поместил на обложку украинского военного на Донбассе

Журнал Time поместил украинского военного на Донбассе на обложку своего нового выпуска, посвященного ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщается на странице Time в Twitter.
На обложке изображен украинский военный в зимнем камуфляже в блиндаже. Также там присутствует надпись: «Кризис, который может изменить Европу навсегда».
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».
- С января этого года CIT фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границам Украины начали перекидывать войска Росгвардии, которые могут задействовать в оккупации. По данным разведки Украины, вокруг страны стоит группировка войск России в 130 тысяч военных. РФ при этом упорно пытается отрицать планы по вторжению.