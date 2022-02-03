«Кризис, который может навсегда изменить Европу». Журнал Time поместил на обложку украинского военного на Донбассе

Журнал Time поместил украинского военного на Донбассе на обложку своего нового выпуска, посвященного ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщается на странице Time в Twitter.

На обложке изображен украинский военный в зимнем камуфляже в блиндаже. Также там присутствует надпись: «Кризис, который может изменить Европу навсегда».