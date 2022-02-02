«Талібан» уперше призначив жінок на керівні посади в Афганістані. Також відновили роботу університети

Рух «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані влітку 2021 року, уперше призначив жінок на керівні посади. Крісла в Кабулі отримали дві жінки — одна стала директором спеціалізованого пологового будинку, друга очолила гінекологічну клініку.
Про це оголосив речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.
Директором єдиного у країні акушерсько-гінекологічного спецпологового будинку призначена доктор Малалай Рахім. Клініку у столичному кварталі Шахрара очолила професор Аріан.
Також сьогодні, 2 лютого, у шести провінціях таліби відкрили університети, які пів року залишалися закритими. Жінки можуть відновити навчання, але заняття чоловіків і жінок проходитимуть окремо.
Водночас усім талібам заборонили носити зброю у парках розваг і у громадському транспорті.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли дотримуватися прав жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили вчитися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки.
- Наприкінці 2021 року таліби видали указ про права жінок, який скасував низку суворих правил.