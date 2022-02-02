«Талібан» уперше призначив жінок на керівні посади в Афганістані. Також відновили роботу університети

Рух «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані влітку 2021 року, уперше призначив жінок на керівні посади. Крісла в Кабулі отримали дві жінки — одна стала директором спеціалізованого пологового будинку, друга очолила гінекологічну клініку.

Про це оголосив речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.

Директором єдиного у країні акушерсько-гінекологічного спецпологового будинку призначена доктор Малалай Рахім. Клініку у столичному кварталі Шахрара очолила професор Аріан.

Також сьогодні, 2 лютого, у шести провінціях таліби відкрили університети, які пів року залишалися закритими. Жінки можуть відновити навчання, але заняття чоловіків і жінок проходитимуть окремо.

Водночас усім талібам заборонили носити зброю у парках розваг і у громадському транспорті.