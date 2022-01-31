Розстріл військових у Дніпрі: стан поранених покращується, а сімʼї однієї з жертв мер пообіцяв виплати

Стан усіх чотирьох військових Нацгвардії, поранених Артемієм Рябчуком під час розстрілу на дніпровському «Південмаші», покращується, але двоє ще залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє «Інформатор» із посиланням на директора обласної лікарні імені Мечникова, де лежать поранені.

Сергій Риженко розповів, що пораненим перелили близько 12 літрів крові. Найбільше пішло на тяжких, які перебувають у реанімації — це Ігор і Жанна.

«У них найскладніші поранення. У Ігоря — вогнепальне поранення передньої стінки шлунка, розрив прямого мʼяза справа і контузія печінки. Кульове наскрізне поранення правого стегна. Загальну крововтрату оцінили у 2 літри крові. Наші хірурги оперували його кілька годин. Жанна — найважча пацієнтка. У неї наскрізне проникне кульове поранення черевної порожнини з ураженням тонкого і товстого кишківника, рясна внутрішньочеревна крововтрата, багатоосколковий перелом хребта — видалили частину поперекового хребця, вогнепальне поранення правого колінного суглоба, наскрізне кульове поранення правого плеча. Медики змушені були видалити півтора метра кишківника. Загальну крововтрату оцінили у понад 3 літри. На щастя, попри тяжкість свого стану вона вже посміхається і на її щоках зʼявився румʼянець. Вона може рухати ногами — наш основний страх був у тому, що кінцівки втратять мобільність», — розповів Риженко.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що родичі загиблої Віри Лебединець (контролер пропускного пункту) отримають виплати і допомогу.

Її сімʼя отримає 250 тисяч гривень. Дочка Кіра до повноліття отримуватимуть щомісяця виплати. Місто надасть допомогу у щорічному оздоровленні. Матері Лебединець, яка працює в системі міської освіти, буде підвищено вдвічі зарплату, а саму загиблу нагородять знаком «Захисник Вітчизни». Також сімʼї загиблої відремонтують будинок за рахунок приватних пожертвувань.