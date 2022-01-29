«Ходив зі зброєю по житлових кварталах». ДБР шукає свідків, які бачили нацгвардійця Рябчука після стрілянини на «Південмаші»

Державне бюро шукає свідків і очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука, який на заводі «Південмаш» у Дніпрі вчинив стрілянину та вбив пʼятьох людей.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
«Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, у житлові квартали», — заявили в бюро.
Бюро просить громадян, які бачили в цей період Рябчука, звʼязатися за телефоном 0800-350-353 (чергова частина управління ДБР у Полтаві).
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ зʼявилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.
- Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема неуставні відносини.
- Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.
- 28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив Рябчука під варту на 60 діб.