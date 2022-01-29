«Ходив зі зброєю по житлових кварталах». ДБР шукає свідків, які бачили нацгвардійця Рябчука після стрілянини на «Південмаші»

Державне бюро шукає свідків і очевидців, які бачили нацгвардійця Артемія Рябчука, який на заводі «Південмаш» у Дніпрі вчинив стрілянину та вбив пʼятьох людей.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, у житлові квартали», — заявили в бюро.

Бюро просить громадян, які бачили в цей період Рябчука, звʼязатися за телефоном 0800-350-353 (чергова частина управління ДБР у Полтаві).